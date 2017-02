Bayern humilha e goleia Arsenal por 5 a 1 na Liga dos Campeões

Fácil, fácil

O Bayern de Munique dominou completamente o Arsenal no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. No primeiro tempo, os ingleses até pensaram que era possível sonhar, mas a etapa complementar acionou o trator alemão. Os bávaros aproveitaram o fator casa, nesta quarta-feira, e fizeram 5 a 1 na Allianz Arena. O time de Londres precisará mostrar força no Emirates Stadium para tentar a virada. A partida de volta será no dia 7 de março, a partir das 16h45min.

A primeira etapa foi recheada de emoções, lances polêmicos e um jogo quente. Apesar do domínio alemão durante todo tempo, com mais posse de bola e apostas na troca de passes para chegar ao gol adversário, os briânicos melhoraram a partir dos 25 minutos e passaram a levar perigo. Antes, o time de Londres tinha problemas para marcar, se posicionava mal e quase não chegava à frente. O resultado disso veio aos 10min. Robben recebeu na direita, abriu para o meio e chutou de fora da área, no ângulo, sem chances para o goleiro Ospina.

Apesar de acuado, o Arsenal conseguiu sua reação aos 29min. Na tentativa de chutar a bola, Lewandowski acertou o pé de Koscielny. Alexis Sánchez foi para a cobrança, Neuer defendeu e, após vacilo da zaga, o chileno acertou o segundo rebote para deixar tudo igual em Munique.

Na segunda etapa, o time de Arsene Wenger tentou ampliar sua posse e subiu a marcação. No entanto, logo aos 7min os comandados de Carlo Ancelotti mostraram superioridade mais uma vez e começaram a construir a boa vantagem. Após saída de bola rápida, Lahm fez belo cruzamento para Lewandowski subir e recolocar os donos da casa na frente novamente.

Aos 11min, Xabi Alonso passou para o polonês, que deu passe de calcanhar para Thiago Alcântara, sozinho, fazer o terceiro. O quarto saiu aos 18min: depois de cobrança de escanteio, a bola desviou na zaga e sobrou para Thiago, outra vez, mandar no fundo da rede.

Wenger apostou nas entradas de Giroud e Walcott para buscar mais um gol. No entanto, aos 43min, Chamberlain se enrolou na entrada da área e a bola sobrou para Thomas Müller, que tinha acabado de entrar. O alemão limpou a marcação e completou a goleada.

