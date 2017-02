Real Madrid faz 3 a 1 no Napoli e abre vantagem na Liga dos Campeões

Na frente

O Real Madrid precisou de muita inspiração de seu meio de campo no Santiago Bernabéu para bater o Napoli, de virada, por 3 a 1, no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe italiana apostou nos contra-ataques e abriu o placar em golaço de Insigne, mas os Merengues mostraram força e conseguiram o resultado em casa. Benzema, Kroos e Casemiro - este um lindo gol - marcaram para os espanhóis.

A partida de volta está marcada para o dia 7 de março, no Estádio San Paolo, em Nápoles. O Real pode perder por um gol de diferença que garante um lugar nas quartas de final. A equipe italiana, por sua vez, precisa fazer 2 a 0 ou vencer por margem de três gols ou mais.



Zidane apostou em James Rodríguez fazendo a função de Gareth Bale desde o início, pensando na qualidade do colombiano na troca de passes e chutes de longa distância. Com menos de 30 segundos, Benzema já havia finalizado, para boa defesa de Reina.



Apesar da posse de bola com o Real, o Napoli se portava bem e saía com extrema velocidade para os contra-ataques. Com essa proposta desde o início, o time italiano abriu o placar. Aos oito minutos, Hamsik meteu um bolão para Insigne entre os zagueiros merengues. O atacante, de longe, percebeu Navas adiantado e chutou colocado para fazer um golaço.



A postura de ambas as equipes seguiu inalterada, apesar do gol napolitano. Benzema era o mais perigoso do Real. De tanto insistir, o francês empatou. Ele recebeu excelente cruzamento de Carvajal e testou para o fundo da rede, sem chances para Reina. Foi o 51º gol dele na Liga dos Campeões, ultrapassando o compatriota Thierry Henry.



Na reta final do primeiro tempo, o Real conseguiu acertar a marcação e o contra-ataque do Napoli passou a ficar mais raro. Com mais confiança no sistema defensivo, a equipe quase virou com Cristiano Ronaldo, que isolou após passe de Modric. Mas na melhor chance, o português rolou com açúcar e Benzema chutou para fora na saída de Reina.



Na volta do intervalo, quem passou a trocar passes foi o Napoli. Nos dois primeiros minutos, o Real esperava os italianos em seu campo. A tática deu certo para os Merengues. Em contra-ataque, Cristiano Ronaldo tocou para trás e Kroos colocou no canto de Reina, que nada pôde fazer. Era a virada espanhola.



O Napoli não teve muito tempo para entender o novo panorama da partida. O Real acuou o time do Sul da Itália e chegou ao terceiro gol aos nove. James Rodríguez foi desarmado e a bola sobrou no alto para Casemiro, que acertou lindo chute de primeira para fazer um golaço.



Os Blancos mantiveram a posse de bola e tentavam acionar Cristiano Ronaldo a todo momento. O gajo, contudo, não estava inspirado e perdia alguns lances. Em troca de passes, o Napoli quase diminuiu, mas Mertens isolou. A equipe até chegou ao segundo gol, mas o juiz marcou impedimento em lance com o belga. O Real também teve sua chance de transformar a vitória em goleada, mas Marcelo, após passe do camisa 7, arrematou para fora.



