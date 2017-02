Goleiro brasileiro defende pênalti, e Benfica vence o Borussia pelas oitavas da Liga dos Campeões

1 a 0

Nesta terça-feira, o Benfica venceu por 1 a 0 o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, no Estádio da Luz, em Portugal. O atacante grego Mitroglou, aos três minutos do segundo tempo, marcou o único gol do jogo após cabeçada do zagueiro brasileiro Luisão.

Ainda na etapa final, o goleiro brasileiro do Benfica, Ederson, defendeu um pênalti cobrado pelo craque Aubameyang e garantiu a vitória para a equipe portuguesa. O atacante Jonas, ex-Grêmio, foi cortado do jogo momentos antes da partida por um problema na cervical.

O jogo de volta está marcado para o dia 8 de março, às 16h45min, na Alemanha. No Westfalenstadion, o Benfica pode perder por um gol de diferença – desde que marque também – que garante classificação às quartas de final da Liga dos Campeões.

*ZHESPORTES