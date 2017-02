Campeão mundial de futsal com o Inter, PC de Oliveira é o novo técnico do futebol da Ferroviária

Da quadra para o campo

A Ferroviária inovou na escolha do novo técnico para a sequência do Paulistão. No lugar de Antônio Picoli, demitido após as duas primeiras rodadas, entrou PC de Oliveira, atual comandante da seleção brasileira de futsal.

Aos 56 anos, PC marcou época também no Rio Grande do Sul. Ele conquistou a Liga Nacional e o Mundial de Clubes com o Inter. Pela Ulbra, foi tricampeão brasileiro. Na seleção, comandou o time que levou a Copa do Mundo de 2008.

Apesar de todo o sucesso nas quadras, foi no campo que o técnico começou sua carreira. Natural de Araraquara, deu seus primeiros chutes como profissional na própria Ferroviária, em 1977.

— As pessoas podem pensar que não tenho nada a perder, já que na teoria, tenho minha carreira consolidada como treinador de futsal, mas essas pessoas não sabem como é o futuro e o que eu penso da minha vida. É um projeto ousado, ambos resolvemos correr esse risco, pensando na instituição e pensando na cidade. É importante que as pessoas vejam isso: não estou aqui para perder. Venho para vencer e consolidar este momento entre instituição e cidade — explicou em sua apresentação, nesta terça-feira.

A estreia de PC será no sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro. Como não há qualquer programa no calendário nacional do futsal, o técnico estará livre para comandar o time até o final do Estadual, em abril. Depois disso, voltará à CBFS.

— As pessoas responsáveis pelo futsal foram comunicadas, me autorizaram a estar aqui neste momento. Foi tudo feito às claras, tudo bem constituído e não vai haver prejuízo à Ferroviária e à seleção. É uma oportunidade pessoal para mim, mas o interesse é coletivo — declarou PC.