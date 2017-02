Ribéry volta a treinar no Bayern de Munique

Alta do DM

O atacante francês Franck Ribéry, do Bayern de Munique, retomou os treinos nesta terça-feira com o elenco do clube e poderá voltar a jogar em um futuro próximo, após se recuperar de uma lesão muscular.

O atacante de 33 anos participou de boa parte da sessão de treino nesta terça-feira, constataram jornalistas. Na véspera, Ribéry treinou sozinho, enquanto o restante do elenco recebeu um dia de folga.

O técnico Carlo Ancelotti já havia dado a entender que Ribéry poderia estar de volta no sábado para enfrentar o Hamburgo, pelo Campeonato Alemão.



Ribéry lesionou a coxa direita em final de janeiro durante um treino e ficou de fora da goleada aplicada pelo Bayern sobre o Arsenal (5x1), na última quarta-feira pela Liga dos Campeões.

Apesar de sofrer com repetidas lesões nos últimos anos, Ribéry segue sendo uma das principais armas ofensivas do Bayern. Em novembro do ano passado, o francês ampliou seu contrato com o clube bávaro até junho de 2018.

