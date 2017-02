Steaua Bucareste passa a se chamar FCSB depois de briga judicial

Mudou tudo

Como o Ministério da Defesa e um clube de futebol podem estar relacionados? Na Romênia, o histórico Steaua Bucareste passou a se chamar FSBC, segundo anúncio do dono Giga Becali, por conta de uma briga com o gabinete, que fundou o clube na época da União Soviética.



– Mudei o nome para FSBC no registro comercial e já informei a Federação e a liga de futebol – especificou Becali.

A Justiça de Bucareste proibiu o clube de usar o nome Steaua, em dezembro, e foi a gota d'água para a decisão do mandatário.

– Aqueles que quiserem podem continuar chamando de Steaua, mas o nome é FSBC, a licença está com esse nome – falou Becali.

O time romeno foi campeão da Copa da Europa, atual Liga dos Campeões, em 1986, vencendo o Barcelona. A equipe fazia parte do exército romeno e foi fundada em 1947. O 'ex-Steaua' conquistou 26 vezes o campeonato local e é o maior vencedor do país.

Becali indicou que o FSBC vai ser o sucessor do Steaua:

– Sete bilhões de juízes, o Papa ou as forças da Otan podem se opor, mas não podem mudar a situação – insistiu.

Em 2015, o clube perdeu o direito de jogar no tradicional estádio de Ghencea. No ano seguinte, o Ministério da Defesa anunciou o projeto de criação de um novo time de futebol, que estrearia na quarta divisão, com o nome e o escudo do Steaua.

