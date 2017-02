Sul-americano da classe 470 terá duplas de três países em Porto Alegre

No Guaíba

O Campeonato Sul-americano da Classe 470 será realizado logo após o Carnaval. A abertura está programada para a próxima quarta-feira (1º/3) e no dia seguinte começam as regatas que se estenderão até domingo.



Pelo Brasil estão inscritas seis tripulações: os campeões brasileiros de 2016 e tricampeões sul-americanos Geison Mendes e Gustavo Thiesen, os campeões brasileiros da categoria júnior Ricardo Paranhos e Thiago Ribas e os vices Pedro Corrêa e Rodolfo Streibel.

Os representantes do Brasil nos Jogos do Rio 2016 na 470: Fernanda Oliveira e Ana Barbachan, e Henrique Haddad, que competirá com seu novo proeiro, Breno Abdulklech. Da Argentina virão quatro tripulações, e do Equador, uma dupla formada por Jonathan Martinetti, medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos de Toronto 2015 na classe Sunfish e seu proeiro Francisco Almeida.

O Sul-americano de 470 no Veleiros do Sul é um evento em conjunto com a Associação Brasileira da Classe 470 e supervisão da Confederação Brasileira de Vela (CBVela). O programa prevê a disputa de 10 regatas.

*ZHESPORTES