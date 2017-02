Tchê Tchê ataca Gabriel: "Traíra, tem que ser expulso mesmo"

Polêmica no clássico

Recuperando-se de uma lesão no ombro esquerdo, Tchê Tchê comentou parte do Dérbi durante uma transmissão ao vivo no Instagram de Moisés, que também está machucado. Entre as mensagens, o camisa 32 atacou Gabriel, seu ex-companheiro agora no Corinthians e que foi expulso equivocadamente em Itaquera.



"Eu já ia ter dado um tapa no Gabriel na primeira confusão", escreveu Tchê Tchê.



"Traíra tem que ser expulso nessa p... mesmo (...) Adorei que expulsou o G...", completou o jogador.



Por meio de sua assessoria de imprensa, Tchê Tchê não vai comentar o assunto. O meio-campista deve voltar aos campos em pouco menos de um mês, enquanto Moisés, que operou o joelho esquerdo na quarta, perderá seis meses.



Gabriel também chamou a atenção pelo que falou na internet depois do jogo. Ele recebeu o cartão vermelho incorretamente por uma falta que não fez no fim da primeira etapa, mas ainda assim seu time venceu o Dérbi, com gol no fim. Na comemoração nos vestiários, também em uma transmissão ao vivo no Instagram, esta de Kazim, ele no meio das provocações mostrou seu celular e perguntou: "Cadê?", seguindo com xingamentos.