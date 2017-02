Três clubes brasileiros tentam repatriar a central Thaisa

Vôlei

A liga turca feminina de vôlei e a Champions League ainda estão longe do término, assim como a Superliga, no Brasil, mas três clubes brasileiros já entraram na disputa para repatriar a central bicampeã olímpica Thaisa. Jogadora do Eczacibasi Vitra, de Istambul, em sua primeira temporada no exterior, Thaisa começou a ser contatada no mês de janeiro.



– Fico feliz com clubes que valorizam a atleta do seu país e os seus feitos e não preferem correr atrás das gringas – disse Thaisa, que, no entanto, tem contrato até maio de 2018 com o Eczacibasi.

A jogadora está se recuperando de uma ruptura parcial do ligamento lateral do joelho esquerdo e de parte do menisco. Thaisa se lesionou no dia 20 de janeiro, na vitória por 3 sets a 0 sobre o Bursa, da oposto Joycinha, pela liga turca. Ainda assim, a central foi a maior pontuadora da partida, com 12 pontos, ao lado das companheiras Tatiana Kosheleva e Hande Baladin. Sem ter tido tempo de fazer um exame para a constatação da lesão, Thaisa viajou em seguida com o time para a Rússia, onde, quatro dias depois, entrou em quadra, no sacrifício, contra o Uralochka-NTMK, em jogo válido pela Champions League.



– No sábado, já comecei a fazer algumas coisas na quadra. Hoje, no treino, um pouquinho mais. Estou voltando gradativamente – afirmou Thaisa.



O Eczacibasi Vitra segue na vice-liderança na classificação geral da liga turca e da Champions League. Em ambos campeonatos, a equipe de Thaisa está atrás do VakifBank, também de Istambul.



