Vice de clube sérvio ataca jogador vítima de racismo: "Volta ao Brasil e mostra teus dedos escuros"

Absurdo

Após ser vítima de racismo por parte dos torcedores do Rad durante jogo na Sérvia, o brasileiro Everton Luiz foi atacado também pela vice-presidente do clube Jelena Polic. Em seu perfil no Facebook, a dirigente acusou o jogador de fingir as lágrimas e publicou mensagem racista mandando o jogador "voltar para o Brasil".



"Por que não mencionam os insultos que o 'Sr. bebê chorão' disse a Nikola Drincic durante o jogo. Ele agrediu Vladimir Rodic e mostrou o dedo do meio para os torcedores. Mas nós é que somos racistas e nacionalistas!", escreveu Polic.

"Temos que respeitar os outros mais do que nós mesmos, para ter orgulho de ter na equipe do 'TITO' (Partizan) sete jogadores estrangeiros. E logo aparecem lágrimas falsas, a história falsa de 'Amo a Sérvia e aqui sinto-me em casa'. Por que não volta ao Brasil e mostra os teus dedos escuros e insultas as mães brasileiras e ficará tudo bem".