ACBF vence o Corinthians e conquista a Supercopa

Com dois times bastante reformulados em relação ao ano passado, quando ACBF e Corinthians venceram a Taça Brasil e a LNF, respectivamente, as duas equipes entraram em quadra para jogar pela Supercopa de Futsal. O título, disputado em jogo único em Carlos Barbosa, ficou com os donos da casa.



Vander Carioca abriu o placar e Marlon empatou ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Deives, em seu primeiro jogo oficial pela ACBF, marcou contra o ex-clube, de pênalti, e deu números finais.

O jogo seguiu quente e cheio de oportunidades até o final, com destaque para o goleiro Léo Oliveira, realizando inúmeras defesas complicadas.

Agora os fãs do futsal aguardam pelo início do campeonato mais importante da modalidade, a Liga Nacional de Futsal 2017 (LNF2017), que começa nesta sexta feira.

