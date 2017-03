Alan Ruschel posta vídeo de treino e recuperação muscular do jogador impressiona

Força

Obrigado meu Deus, por mais um dia e mais um passo dado na recuperação. Força equilibrada, seguimos em frente ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma publicação compartilhada por Alan Ruschel (@alanruschel) em Mar 14, 2017 às 1:32 PDT

Alan Ruschel tem sido um exemplo de força. A recuperação do lateral, um dos seis sobreviventes na tragédia com o voo da LaMia, quando a Chapecoense viajava para Medellín, na Colômbia, tem impressionado nas redes sociais do atleta.



Ainda em solo colombiano, havia a preocupação de que Ruschel tivesse uma lesão grave na coluna, o que poderia limitá-lo os seus movimentos. Descartada esta possibilidade, Ruschel retornou ao treinos com a Chapecoense e tem pego pesado.

– Obrigado meu Deus, por mais um dia e mais um passo dado na recuperação. Força equilibrada, seguimos em frente – escreveu Ruschel.



Na quarta-feira, o jogador publicou em seu Instagram um exercício específico para as pernas e foi incentivado pelos seus seguidores

– Muita força, Alan. Deus tem grandes maravilhas para a tua vida. Já te deu uma grande vitória, agora é seguir em frente – disse um seguidor, em espanhol, direto da Argentina.

