Alemanha goleia o Azerbaijão e segue 100% nas Eliminatórias europeias

Na capital Baku, Azerbaijão até que tentou fazer frente à Alemanha, mas não teve êxito. Pela quinta rodada do Grupo C das Eliminatórias europeias, a atual campeã do mundo goleou por 4 a 1, com gols de Schürrle, duas vezes, Müller e Mario Gómez. Nazarov descontou para os mandantes.



Apesar de ter sido vazada pela primeira vez, a seleção alemã soma 15 pontos e mantém os 100% de aproveitamento na chave. Ainda esperançoso, o Azerbaijão, por sua vez, estaciona nos sete pontos.

Para chegar a mais um triunfo, a Alemanha manteve sua filosofia de gastar a bola e a rodar com paciência. Superior, logo chegou ao primeiro gol, marcado por Schürrle, que viria a fechar o placar na segunda etapa.



Nesse ínterim, o Azerbaijão chegou a empatar o jogo, porém, mesmo empurrado pelo seu empolgado torcedor, viu os visitantes esbanjarem oportunismo nas chances criadas.



Com assistência de Schürrle, artilheiro do dia, Müller voltou a deixar a equipe de Joachim Löw à frente. Antes do intervalo, o veterano Gómez balançou a rede no seu melhor estilo: de cabeça.



REPÚBLICA TCHECA MASSACRA



Fora de casa, a República Tcheca assumiu o papel de protagonista — e daqueles inesquecíveis aos olhos do público. Também pelo Grupo C, os tchecos atropelaram o zerado San Marino e enfiaram 6 a 0.



Por marcarem dois gols cada, Barak e Darak foram os destaques do confronto, que ainda contou com as marcas de Gebre Selassie e Krmencik.



Agora, a República Tcheca chega aos oito pontos, fica provisoriamente na segunda posição e seca a Irlanda do Norte, que tem sete e joga logo mais contra a Noruega (três pontos).



