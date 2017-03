Alojamento do Guarany-CM pega fogo, e presidente diz: "Dei roupa dos meus filhos para jogadores"

Transtorno

O Guarany de Camaquã teve um problema a menos de um mês da estreia na Terceira Divisão. A antiga sede da Rádio Camaquense, que vinha servindo de alojamento para cerca de 20 atletas do clube, pegou fogo por volta das 18h desta terça-feira.



Um curto-circuito pode ter provocado o fogo, que começou no forro do telhado. Segundo o presidente do Guarany, Rogério Barbosa, apenas dois jogadores estavam no local no momento do incêndio. Ninguém ficou ferido.



— Houve grandes prejuízos quanto as coisas pessoais. Um jogador só ficou com o calção — lamentou o mandatário, que contou que até salários acabaram queimados.



De acordo com Barbosa, um grande esforço da comunidade foi feito para ajudar no caso. O próprio presidente colaborou, de maneira inusitada:



— Peguei roupa dos meus filhos e dei para jogadores. Todos membros da diretoria que têm filhos fizeram isso — disse.



Os jogadores do Guarany de Camaquã já têm uma moradia temporária. Ficarão no Ginásio Municipal de Esportes, com a presença de seguranças.



Barbosa afirma que a equipe, que tem um plantel formado por atletas de 18 a 23 anos e teto salarial de pouco mais de R$ 800, não corre risco de desistir da competição. A estreia na Terceira Divisão está marcada para o dia 2 de abril, contra o Inter.



— Isso (desistir do campeonato), jamais. Fizemos um esforço gigante aqui em Camaquã. Isso não cogito. A não ser que seja por outros motivos, alguns jogadores perderam os documentos, mas não acho que isso compromete a participação no campeonato — afirmou o presidente do Guarany de Camaquã.



