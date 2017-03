Passo Fundo multa atacante que fez gestos obscenos para a torcida após ser substituído 

Punição

Na lanterna do Campeonato Gaúcho, com uma vitória, um empate e cinco derrotas, o Passo Fundo não vive um ambiente dos mais amistosos com a torcida. No último revés da equipe, em casa, para o São José, o atacante Saldanha foi substituído e deixou o campo vaiado. Ele respondeu com gestos obscenos à torcida.



O jogador, que poderia até ser afastado pela atitude, acabou advertido pela direção e foi multado. Assim, parte do salário será doada para o Centro de Atenção à Criança com Câncer (CACC). Nesta quarta, o jogador também fará uma visita ao local.



Saldanha é titular do Passo Fundo. Tem um gol no Gauchão. No entanto, na última partida acabou desperdiçando uma penalidade, quando o confronto estava empatado, e deixou o campo vaiado após ser substituído por Leocir Dall'Astra.



