Fissura no pé deixa Gustavo Scarpa fora dos gramados por tempo indeterminado

Baixa

Após constatação de fissura, Gustavo Scarpa ficará fora dos gramados por tempo indeterminado. Um novo exame foi realizado na manhã desta terça-feira e mostrou que há uma fissura no pé direito do atleta. O meia não atua desde a partida contra o Madureira, na semifinal da Taça Guanabara, quando sofreu a lesão.

Devido ao resultado, Scarpa não entrará em campo contra o Criciúma, nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. Até agora o meia ficou fora de quatro jogos. Na véspera do Fla-Flu válido pela final da Taça Guanabara, o jogador chegou a treinar com o restante do elenco, por não ter sentido dores fortes e o inchaço do pé ter diminuído. Além disso, o primeiro exame de raio-x não havia identificado lesão grave. Mas mesmo assim, o meia não teve condições de atuar na partida.



Scarpa chegou a publicar vídeo realizando exercícios físicos, mas continuou se queixando de dores. Finalmente mais um exame foi feito e, dessa vez, uma ressonância magnética acusou a fissura. Segundo o departamento médico do clube, não há necessidade de cirurgia e o tratamento será realizado através de medicação e fisioterapia.



*LANCEPRESS