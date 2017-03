Diego Costa sobre confusão de Conte e Mourinho: "Ainda bem que eu não estava perto"

Futebol

Com personalidades fortes, Antonio Conte e José Mourinho tiveram um duelo particular na vitória do Chelsea por 1 a 0 sobre o Manchester United, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Após as discussões protagonizadas pelos dois, o atacante Diego Costa comentou a situação com bom humor.

– Todos sabemos como é Conte e como é o Mourinho. Os dois têm personalidades fortes e sabemos o que acontece quando duas pessoas assim se enfrentam. Ainda bem que eu não estava lá perto, ali no banco, senão ia estar lá no meio. Quase que tenho que me meter entre os dois – brincou em entrevista à rádio "Cadena Cope".



Nos últimos meses, Diego foi relacionado a diversos rumores de transferência, inclusive tendo a saída dada como certa pela imprensa inglesa. No entanto, ele acertou os problemas que teve com Conte e afirmou que pode vestir a camisa do time londrino até o fim da carreira.



– Estou aqui, não estou? Dizem muitas coisas, todos os anos dizem que eu vou sair e no fim estou aqui – disse.



