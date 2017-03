Invicto no ano, Flamengo encara Universidad Católica no Chile

Libertadores

Invicto na temporada, um embalado Flamengo tenta dar sequência à boa fase contra a Universidad Católica no Chile, nesta quarta-feira, às 21h45min, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Após dois anos de ausência, a equipe carioca voltou com tudo para a Libertadores, grande objetivo da temporada para dirigentes e torcedores do clube, que querem voltar a disputar o Mundial, no final do ano.

Uma goleada por 4 a 0 na estreia da competição diante do bom San Lorenzo argentino colocou o Mengão na liderança do grupo 4, chamado de "grupo da morte", que conta também com o Atlético-PR. A chave exige o máximo esforço de cada clube para garantir a classificação às oitavas de final.

A maturidade de Diego, maestro do meio de campo carioca, e do peruano Paolo Guerrero, artilheiro da equipe com 7 gols na temporada, é a principal arma da equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo.

Outro ponto forte do elenco do Flamengo é a velocidade do colombiano Orlando Berrío, que caiu nas graças da torcida e que pode ganhar a primeira chance como titular, aproveitando o desfalque do argentino Federico Mancuello, que se recupera de um golpe na cabeça.

Berrío, campeão da Libertadores no ano passado com o Atlético Nacional, destacou a qualidade do adversário chileno, atual bicampeão nacional:



– Será uma partida muito disputada de início ao fim, porque a Copa Libertadores é assim, em todos os jogos você tem de jogar a 100%, ninguém quer entregar nada de graça.

O colombiano disputa a única vaga em aberto na equipe titular do Flamengo, pela ponta direita do ataque, com Gabriel, que saiu do banco na goleada contra o San Lorenzo para marcar um gol e sofrer um pênalti.

Na cabeça de Zé Ricardo, Gabriel parece ter vantagem sobre Berrío, devido a sua qualidade na recomposição defensiva e seu entrosamento com o restante do elenco.

Universidad prega cautela



O cenário do jogo será o pequeno estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, que estará lotado com torcedores da Universidad Católica.

Na estreia na Libertadores, o campeão chileno enfrentou outra equipe brasileira, o Atlético-PR em Curitiba, e conseguiu arrancar um empate na garra nos últimos cinco minutos, depois de começar perdendo por dois gols de diferença.

– É um adversário de cuidado, mas acredito que temos as armas para assustá-los – comentou o argentino Germán Lanaro, em coletiva de imprensa na segunda-feira.

Após início ruim no Campeonato Chileno, o Universidad parece estar reencontrando seu melhor futebol. No sábado, goleou por 4 a 1 o Antofagasta, se recuperando na competição local.

