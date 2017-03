Antes da viagem para o Chile, Cirino volta a treinar no Flamengo

De volta

Após quase deixar o Flamengo neste início de ano, em longa negociação com o Inter, que acabou não dando certo, o atacante Marcelo Cirino voltou a treinar no Ninho do Urubu nesta segunda-feira, na véspera da viagem do elenco para o Chile, onde enfrenta a Universidad Católica, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O atacante ficou muito tempo parado nessa imbróglio da sua permanência e aos poucos vai recuperando a forma física nos treinamentos do rubro-negro. Zé Ricardo fez o último treino antes de partir para o Chile única mudança deve ser a entrada de Berrío, no lugar de Mancuello. Treinador já admitiu a possibilidade depois da vitória rubro-negra sobre a Portuguesa, pela Taça Rio.

Cirino inclusive foi inscrito pelo Flamengo para a disputa da Libertadores. Atacante perdeu a camisa 7 que vinha vestindo desde que chegou ao clube para o meia Ederson. Na competição internacional, Marcelo Cirino irá vestir a camisa com o número 29.

O atacante não estava sendo relacionado para as partidas e nem participava dos treinamentos junto com o restante do elenco rubro-negro no Ninho do Urubu. em 2017, Marcelo Cirino jogou apenas 30 minutos, quando entrou na vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu, pela Taça Guanabara, na Taça Rio.

Ainda sobre a preparação do Rubro-Negro para a Libertadores, Zé Ricardo preferiu esconder o jogo antes de viajar para o Chile e a atividade desta segunda-feira foi com os portões fechados. Fla vai buscar a segunda vitória, já que na estreia goleou o San Lorenzo (ARG) por 4 a 0, no Maracanã.