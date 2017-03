Falha no motor afasta Matheus Leist do pódio na estreia na Indy Lights

Nas pistas da América

Tinha tudo para ser uma estreia inesquecível para o gaúcho Matheus Leist na Indy Lights, neste final de semana em São Petersburgo, nos EUA.

Depois de conquistar um lugar na segunda fila, o piloto da Carlin fez ótima largada e já ocupava a segunda colocação com ritmo consistente nas voltas iniciais. Um problema no motor, no entanto, impediu que o único representante do Brasil na categoria de acesso à Fórmula Indy conquistasse um lugar no pódio — ele terminou em 15º lugar.

— Na corrida do sábado, que foi a minha primeira em circuito de rua e também com o carro da Indy Lights, consegui uma boa largada, pulando de quarto para segundo. Depois, imprimi um ritmo bom, acompanhando o primeiro e abrindo do terceiro colocado, mas tive um problema com o turbo e o carro super aqueceu e tivemos que parar o carro nos boxes — disse Leist

Atual campeão da Fórmula-3 Inglesa, o piloto de Novo Hamburgo tinha chances de um bom resultado também neste domingo, mas novamente sofreu com problemas mecânicos.

— A corrida 2 também começou bem. Já estava em sexto, fazendo uma prova bacana de recuperação após um complicado treino classificatório. Mas aí comecei a perder rendimento por conta de mais um problema mecânico e só pude levar o carro até o final para marcar pontos — contou o gaúcho, que concluiu a segunda prova na 11ª colocação.

Leist lamentou as falhas mecânicas nas duas corridas, mas destacou os pontos positivos do final de semana no circuito de rua de São Petersburgo, na Flórida:

— Obviamente, estes problemas complicaram nosso final de semana de estreia, mas isso faz parte do automobilismo. De saldo positivo, fica o bom ritmo de prova e a luta pelas primeiras posições. Agora já vamos focar na prova em Barber para consolidar este potencial em pontos no campeonato.

O piloto volta às pistas para as etapas 3 e 4 nos dias 22 e 23 de abril, no tradicional circuito misto de Barber Motorsport Park, no Alabama, EUA.

Resultado da corrida 1 (top 5)

1º) Aaron Telitz

2º) Colton Herta

3º) Neil Alberico

4º) Shelby Blackstock

5º) Pato O'Ward

--------------------

15º) Matheus Leist

Corrida 2 (top 5)

1º) Colton Herta

2º) Santi Urrutia

3º) Pato O'Ward

4º) Kyle Kaiser

5º) Aaron Telitz

--------------------

11º) Matheus Leist