Stock Car muda pontuação e formato das corridas em 2017

Radicado no Tocantins, Felipe Fraga, 22 anos, é o atual campeão da principal categoria do automobilismo brasileiro

A Stock Car terá novidades na temporada 2017, que envolvem o formato da classificação e o das corridas e uma nova pontuação.

Em 2017, as rodadas duplas passam a ter a mesma duração: 40 minutos mais uma volta, diminuindo assim em cinco minutos a corrida 1 e ampliando em 10 minutos a segunda. Com isso, a pontuação da corrida 2 aumenta: o vencedor passa a levar 20 pontos, e não mais 15.

Outra alteração significativa na dinâmica das corridas é a obrigatoriedade do pit stop para reabastecimento tanto na primeira quanto na segunda provas, uma das medidas que agradou a pilotos como Cacá Bueno, da Cimed Racing.

— Com isso, voltamos a um formato em que o piloto que vence a corrida 1 pode lutar por boas posições na etapa seguinte, o que não era possível no regulamento do ano passado — diz o pentacampeão da categoria, que neste ano passa a integrar a equipe que conquistou os dois últimos títulos.

Campeão em 2015, Marcos Gomes projeta a necessidade de adaptação ao novo formato

— Nos últimos dois anos, eu e o Felipe (Fraga) fomos campeões privilegiando sempre a prova 1. Agora, com uma pontuação mais equilibrada e com a obrigatoriedade do pit stop nas duas corridas, certamente terá que haver uma boa performance na rodada dupla como um todo para lutar pelo título — prevê Gomes.

Apesar de Fraga considerar interessante o novo formato, o atual campeão admite que prefere as provas únicas. Mas o campeonato ganha uma rodada dupla a mais neste ano, já que a etapa de abertura do campeonato, em Goiânia, será neste formato — e não mais como corrida de duplas, como nos últimos anos.

Em 2017, a Stock Car volta a ter o treino dividido em três partes: Q1, Q2 e Q3. Na primeira parte, os carros entram na pista em 2 grupos (divididos pela posição do campeonato, pares e ímpares) e os 15 melhores passam a sessão seguinte. Depois, com todos juntos, apenas os seis melhores se classificam. A grande novidade vem no Q3: cada piloto entra sozinho na pista para apenas uma volta lançada, e assim será conhecido o pole position.

A pré-temporada da Stock Car será no próximo dia 30, em Goiânia, onde também será disputada a primeira etapa no dia 2 de abril.

Três etapas serão disputadas no Rio Grande do Sul: Velopark (23 de abril), Santa Cruz do Sul (21 de maio) e Tarumã (1º de outubro).

Veja como ficu a nova pontuação da Stock Car

Etapa com duas provas

Corrida 1

1º: 30 pontos

2º: 26

3º: 23

4º: 21

5º: 19

6º: 17

7º: 15

8º: 13

9º: 12

10º: 11

11º: 10

12º: 9

13º: 8

14º: 7

15º: 6

16º: 5

17º: 4

18º: 3

19º: 2

20º: 1

Corrida 2

1º: 20 pontos

2º: 18

3º: 16

4º: 14

5º: 12

6º: 10

7º: 8

8º: 7

9º: 6

10º: 5

11º: 4

12º: 3

13º: 2

14º: 1

Na última etapa do campeonato, em Interlagos (10 de dezembro) a pontuação será dobrada. O vencedor da prova soma´ra 60 pontos, o segundo colocado, 52 pontos, e assim sucessivamente.

Corrida do Milhão (pontuação diferente)

1º: 30 pontos

2º: 25

3º: 22

4º: 20

5º: 19

6º: 18

7º: 17

8º: 16

9º: 15

10º: 14

11º: 13

12º: 12

13º: 11

14º: 10

15º: 9

16º: 8

17º: 7

18º: 5

19º: 3

20º: 1

