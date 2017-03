Felipe Massa diz que pode seguir na Fórmula-1 em 2018

Mudou de idea

A temporada 2017 deveria ser a primeira de Felipe Massa como ex-piloto, após a decisão de se aposentar ao final do ano passado. Mas a situação mudou – e a ideia do brasileiro, também. Empolgado com as perspectivas pela Williams, o veterano deixou a porta aberta para permanecer na Fórmula-1 em 2018.

– Se eu puder ficar, me sentir em boa forma, competitivo e tiver boas oportunidades, talvez continue – declarou Massa, em entrevista ao site Speed Week, enquanto se prepara para a segunda e última semana de testes coletivos para o Mundial 2017 de F-1, novamente em Barcelona.

Leia mais:

Para Vettel, novo regulamento da F-1 "consertou tudo"

Felipe Massa revela expectativa de ser competitivo na Williams em 2017

Leist é o estreante mais rápido nos testes em pista oval da Indy Lights



O veterano também falou sobre a possibilidade que tinha de disputar o campeonato de Fórmula-E, com carros elétricos, neste ano. Massa fez um teste com um carro da Jaguar e se aproximou de um acerto com a equipe, mas a ideia não foi adiante.

– A Fórmula-E era uma opção. Mas eu não havia tomado uma decisão. Não tenho ideia do que vai acontecer depois de 2017. Li que tinha um contrato (para correr na F-E), mas, para ser honesto, não há nada. O teste foi agradável. É claro que foi algo bem diferente do que temos aqui, um carro e uma mentalidade completamente diferentes, de muitas maneiras – completou Felipe.

*LANCEPRESS