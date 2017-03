Para Vettel, novo regulamento da F-1 "consertou tudo"

Velocidade

Sebastian Vettel considera que os novos regulamentos técnicos da Fórmula-1 "consertaram tudo". O piloto alemão desfrutou de dois dias ao volante da Ferrari SF70H em Barcelona, dando-lhe tempo para se adaptar ao novo carro.



Para 2017, os tempos de volta irão cair após uma revisão dos regulamentos para fazer os carros parecerem mais agressivos e muito mais rápidos graças à adição de downforce e pneus mais largos. Ao comparar os carros da Ferrari de 2016 e 2017, Vettel disse que a diferença é positiva em todas as áreas.



- Bem, acho que do ponto de vista de um piloto é melhor em praticamente todos os lugares - disse Vettel - Frear é melhor, fazer a curva é melhor, você tem muito mais aderência. Em seguida, em baixa velocidade onde o efeito do downforce é menor, você tem pneus mais largos para a aderência deles.



- Funciona muito bem como uma aspirina, ela corrige tudo. É difícil comparar. É um animal diferente, um animal diferente - prosseguiu o piloto da Ferrari, que desfrutou de um primeiro teste positivo em Barcelona, onde mostrou ritmo e confiabilidade, após passar um ano inteiro sem vitórias.



- Com certeza temos muito trabalho pela frente. A equipe está trabalhando muito duro. Tivemos um inverno quieto onde tentamos nos concentrar no que é importante. Mesmo aqui, tentamos fazer nosso trabalho. A lista do que temos a fazer é muito longa. Poderia ter tido dois dias melhores, mas sim, ainda há muito trabalho a fazer - concluiu.



