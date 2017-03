Argentina despista sobre Sampaoli e não garante Bauza: "Vamos conversar"

Hermanos em crise

O vice-presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Daniel Angelici, afirmou que a entidade não está em contato com Jorge Sampaoli, atualmente no Sevilla, e preferiu silenciar os rumores. No entanto, ele não garantiu se Edgardo Bauza ficará ou não no cargo.

— Bauza foi nomeado pela Comissão Normalizadora (órgão enviado pela Fifa para organizar o futebol local desde o ano passado). Nós vamos conversar para fazer alguma avaliação. Não é verdade que entrei em contato com pessoas de Sevilla por Sampaoli. A seleção argentina não jogou bem, mas vamos nos classificar diretamente. Temos grandes jogadores.

Leia mais:

Argentina sonda Jorge Sampaoli para substituir Edgardo Bauza

Sem Messi em fase decisiva, Argentina corre risco de ficar fora da Copa pela primeira vez em 48 anos

Barcelona defende Messi depois de suspensão: "Surpresa e indignação"



Além disso, o presidente do Boca Juniors também deu detalhes de como a AFA irá lidar com a suspensão de Lionel Messi. O craque do Barcelona acabou punido por quatro jogos após ofender o auxiliar brasileiro Emerson de Carvalho.

— Teremos 10 dias para apresentar a apelação pela suspensão de Messi. O artigo infringido não era para ter punido por quatro rodadas. Não há margem de erro, necessitamos fazer as coisas bem — disse Angeleci a um programa de rádio argentino.

Leia outras notícias sobre futebol

*LANCEPRESS