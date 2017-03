Argentina sonda Jorge Sampaoli para substituir Edgardo Bauza

Futebol

Edgardo Bauza assumiu a Argentina ano passado e desde então não conseguiu emplacar uma sequencia de bons resultados e apresentações dignas das tradições alviceleste. Por conta do baixo desempenho, o treinador é muito contestado pela imprensa e torcedores e tudo indica que ele está com os dias contados na seleção.

O nome mais forte para substituí-lo é de Jorge Sampaoli, atualmente no Sevilla e antigo sonho dos dirigentes argentinos. De acordo com o programa Fútbol Total, a AFA sondou o técnico sobre a possibilidade dele treinar a equipe na reta final das Eliminatórias.

No momento, o treinador ainda negocia uma renovação com o time espanhol, mas os dirigentes acreditam que a delicada situação da seleção no Qualificatório e a real possibilidade de ficar fora da Copa do Mundo, pode convencer Sampaoli a aceitar a proposta.

*LANCEPRESS