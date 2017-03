Bauza escala Lucas Pratto ao lado de Messi no ataque da Argentina

Novidade

Lucas Pratto, atacante do São Paulo, fará dupla de ataque com o craque Lionel Messi na seleção Argentina que enfrenta nesta terça-feira a Bolívia, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Russia-2018, anunciou nesta segunda o técnico Edgardo Bauza.



O treinador argentino definiu sua seleção com a seguinte formação: Sergio Romero - Facundo Roncaglia, Mateo Musacchio, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo - Enzo Pérez, Guido Pizarro, Ever Banega - Ángel Di María - Lionel Messi e Pratto.

Leia mais

Chapecoense é impedida de treinar no CT por divergência em contrato

FGF não se manifesta sobre possível afastamento do árbitro de São José x Inter

Jogador se recusa a cobrar pênalti inexistente marcado a favor de seu time



A partida será disputada em La Paz (3.600 m de altitude) e vale pela 14ª rodada das eliminatórias.

A Argentina, terceira colocada com 22 pontos, a 8 do líder Brasil, terá sete mudanças em relação à equipe que venceu o Chile (1-0) na quinta-feira, em Buenos Aires.

A Bolívia é a penúltima colocada das eliminatórias, com 7 pontos.

– Queremos que Messi se sinta cômodo e que a equipe faça o possível para encontrar o desequilíbrio que tem individualmente – declarou Bauza, em coletiva de imprensa.

Na partida de quinta-feira, pela 13ª rodada, no estádio Monumental de Buenos Aires, a equipe argentina decepcionou. Nenhum dos atacantes escalados foi um parceiro à altura de Messi. Nem Sergio Aguero, Gonzalo Higuaín ou Ángel Di Maria conseguiram trazer dinâmica, profundidade ou dar mostras de um futebol coletivo.

A Argentina conseguiu entrar na zona de classificação à Copa do Mundo, mas precisou de um pênalti polêmico, marcado em duvidosa falta de José Fuenzalida sobre Di Maria. A falta de um esquema de jogo foi alarmante na equipe Alviceleste.

Contudo, após a partida, Bauza elogiou sua seleção, dando "nota 10" e afirmando que seus jogadores foram "brilhantes". Nesta segunda-feira, o técnico não se mostrou mais moderado, dizendo que "poderia dar uma nota ainda mais alta".

– O Chile nos atacou com quatro atacantes e a equipe lidou com isso de maneira brilhante –reiterou 'Patón' Bauza.

Não convencida, a imprensa perguntou: Como joga a seleção argentina?

– Para ganhar – respondeu o treinador, sem dar uma explicação técnica ou táctica.

É verdade que a Argentina sempre tenta ser protagonista, mas desta vez, o fantasma da altitude está assombrando. Com isso, Bauza escalará mais volantes. Na defesa, volta de suspensão o titular Funes Mori. Roncaglia substituirá o lesionado Gabriel Mercado.

Completará a zaga Mateo Mussachio, no lugar do suspenso Nicolás Otamendi. Di Maria jogará mais recuado para ajudar na cobertura dos ataques bolivianos.

Pizarro e Pérez entram na equipe titular, nos lugares de Javier Mascherano e Lucas Biglia, suspensos. Pratto será o centroavante, ocupando a vaga de Higuaín, outro jogador suspenso por acúmulo de cartões.

– Planejamos nosso esquema de acordo com cada adversário. Há seleções que nos permitem jogar mais à frente, outras não. O primeiro objetivo é nos classificarmos à Copa do Mundo – explicou o treinador.

Bauza afirmou que agradar à imprensa "não é o mais problemático". "Antes de jogar contra o Chile, muitos de vocês diziam que era preciso vencer a qualquer custo", contra-atacou o treinador, em meio às críticas.

– Quando tivermos mais tempo, vamos melhorar. A competição é complicada, sempre foi. Começamos a rodada na sexta colocação, agora estamos no terceiro lugar – se defendeu.

Bauza lembrou que "restam cinco jogos muito duros. Com a classificação, os jogadores vão estar mais tranquilos, com menos pressão. Aí focaremos em melhorar nosso jogo", concluiu.

A Argentina viaja nesta segunda-feira a Santa Cruz de la Sierra e, na terça, chega em La Paz.

*AFP