Bellucci perde no detalhe para gigante Isner na 2ª rodada em Miami

Thomaz Bellucci, número 71 do ranking, fez uma boa partida, na tarde deste sábado, mas não resistiu ao saque do americano John Isner, 23º colocado e de 2,08m, e foi eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, na Flórida.



O brasileiro de Tietê perdeu por 2 sets a 0 com parciais de 7/5 7/6 (7/5) na quadra Grandstand diante do ex-top 10. Foi o quinto embate entre os dois e a terceira vitória de Isner, apenas o segundo jogo entre eles que não foi ao set decisivo.

O duelo foi saque a saque com os dois firmes. Bellucci teve o saque mais complicado no começo, teve alguns 30/30 bem salvos pelos aces e potentes serviços do tenista local. No 6/5 abaixo três erros do brasileiro, o último com voleio curto na rede e a parcial caiu no colo do americano.

Apesar do jogo ser em território americano, Bellucci tinha torcida mais barulhenta. Ele saiu abaixo 1/3 na segunda parcial, mas devolveu a quebra, igualou em 3/3, teve um 30/30 o fim do set perdendo game com erro bobo na tentativa de passada. O tie-break começou equilibrado, mas uma dupla-falta do brasileiro deu a vantagem de 4 a 2. Isner arriscou o segundo saque três vezes seguidas, acertou todas, foi para o winner e fechou com erro na passada do brasileiro.

Bellucci, que bateu o francês Stephane Robert, 88º, na estreia,, se concentra para a Copa Davis em Ambato, no Equador, entre 7 e 9 de abril. Isner aguarda pelo alemão Alexander Zverev ou o taiwanês Yen Lu.