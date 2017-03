Bellucci se enrola, mas vence na estreia em Miami e encara Isner

Triunfo





O tenista número um do Brasil e 71º do mundo, Thomaz Bellucci, sofreu com a chuva, mas conseguiu estrear com certas complicações diante do francês Stephane Robert, 88º do mundo, mas venceu em sets diretos e encara John Isner.

Jogando a chave principal do torneio graças a um convite da organização, Bellucci precisou de 1h23 para fechar a partida em 7/6 (5) 6/2 tendo convertido oito aces a três do francês, que venceu 76% dos pontos jogados em seu primeiro serviço contra 74% de aproveitamento do brasileiro.

Leia mais

Iguana invade quadra e interrompe jogo do Masters 1000 de Miami

Brasileira vence em Miami e vai enfrentar Venus Williams

Rogerinho perde para número 456º do mundo e fica fora da chave principal do Masters 1000 de Miami



Com apoio da torcida local e muitos brasileiros na arquibancada, Bellucci começou mal, bateu quatro bolas na rede no primeiro game e foi quebrado, o francês se aproveitou do vacilo e abriu 2/0 no placar. Correndo atrás, o canhoto de Tietê teve dificuldades para confirmar seus games de saque seguintes e contou com ajuda de Robert que no sexto game cometeu três duplas-faltas e um erro não-forçado e quebrado de zero, viu Bellucci igualar o placar em 3/3. O jogo seguiu duro, com o brasileiro melhor no saque e pressionando mais nos games de Robert, que levou a disputa ao tiebreak.

Ali, Bellucci saiu com mini-quebra em erro do francês e devolveu a gentileza na sequência. Sólido na devolução, o brasileiro conquistou duas novas mini-quebras, abriu 5/2 no placar com saque, mas sentiu o momento de definir e viu o francês igualar o tiebreak em 5/5, mas cometer erro na sequência, que eu ao brasileiro a oportunidade de sacar e definir o game.

A segunda etapa, empurrado pela torcida, Bellucci iniciou firme na devolução, conquistou a quebra de saque no primeiro game, abriu 2/0 e seguiu dominando a partida. O paulista sacou firme todos os seus games e pressionou na devolução, conquistando nova quebra no quinto game, fazendo 5/1 no placar e administrou para fechar a parcial em 21 minutos.

Na segunda rodada da competição, o brasileiro encara o 18º cabeça de chave, o local John Isner, a quem enfrentou em três oportunidades e venceu duas delas. Isner, por sua vez, venceu o último encontro com Bellucci no Masters 1000 de Madri em 2013.

*LANCEPRESS