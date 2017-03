Iguana invade quadra e interrompe jogo do Masters 1000 de Miami

O jogo entre Tommy Haas e Jiri Vesely, nesta quarta-feira, pelo Masters 1000 de Miami, foi interrompido por uma razão pouco comum. Especialmente, durante um jogo de tênis.

Quando os dois empatavam em 3/3 no terceiro set, uma iguana invadiu a quadra e parou o duelo. A organização tentou retirar o animal, sem muita facilidade. O experiente alemão Tommy Haas, de 38 anos, aproveitou o tempo livre, então, para se divertir. Em determinado momento, o ex-número 2 do mundo pegou um celular e fez uma selfie.

Mas essa foi a melhor lembrança de Haas no jogo. Vesely levou a melhor ao vencer por 2 sets a 1, parciais de 6/7(5), 6/3 e 7/5.

We can't wait to see how this selfie turned out @TommyHaas13 ¿¿#MiamiOpenpic.twitter.com/4B6Ym74ekz