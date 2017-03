Sem surpresas, Zwetsch convoca equipe brasileira para enfrentar o Equador na Copa Davis

Vaga na repescagem

O capitão brasileiro na Copa Davis, João Zwetsch, divulgou nesta terça-feira os jogadores que enfrentarão o Equador, de 7 a 9 de abril. O confronto, que vale vaga na repescagem do Grupo Mundial da tradicional competição por equipes de tênis, será disputado em Ambato, no Equador.



Thomaz Bellucci, Thiago Monteiro e os duplistas Bruno Soares e Marcelo Melo foram convocado para recolocar o Brasil nos playoffs para enfrentar um dos países derrotados da primeira rodada do Grupo Mundial, em setembro. O gaúcho Orlando Luz, 19 anos, será o reserva, e o juvenil Gabriel Decamps foi chamado como acompanhante.

— A equipe adversária é boa, competitiva, como já vimos aqui no ano passado. Esperamos um confronto difícil, sobretudo pelo local e a altitude de 2,5 mil metros. É um confronto importante para podermos ter uma oportunidade de voltar ao Grupo Mundial e estão todos focados nesse objetivo — analisou Zwetsch, que está no comando da equipe brasileira da Copa Davis desde 2010.

O time equatoriano escolheu como local da disputa as quadras de saibro do Club Tungurahua, em Ambato, localizada na região central do Equador, a 158 km da capital Quito.

— As condições de jogo não são fáceis pela altitude e pelo confronto ser fora de casa. Vamos precisar de alguns dias de adaptação para poder render tudo o que a nossa equipe pode render — avaliou o tenista número 1 do Brasil e 71º do ranking mundial, o paulista Thomaz Bellucci, que está participando de seu 19ª confronto em 10 anos na Copa Davis.

Número 2 do país e 82º do mundo, o cearense Thiago Monteiro vai representar o Brasil pela segunda vez na Davis. Já a dupla formada pelos tenistas Bruno Soares e Marcelo Melo soma 10 vitórias em 13 partidas disputadas desde o confronto contra o Uruguai, em 2010.

Este será o 10º encontro de Brasil e Equador na história da Copa Davis. O time brasileiro leva vantagem no retrospecto, com seis vitórias contra três equatorianas, incluindo o último confronto em julho de 2016, vencido por 3 a 1 pela equipe brasileira, em Belo Horizonte, no piso duro do Arena Minas Tênis, também pela segunda rodada do Zonal Americano I.

