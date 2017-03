Bellucci e Monteiro conhecem rivais de estreia no Masters de Miami 

Tênis

Os dois brasileiros garantidos na chave masculina de Miami, torneio Masters 1000, conheceram na tarde desta segunda-feira seus adversários de estreia no evento sobre o piso rápido com premiação de US$ 6,9 milhões.

Thomaz Bellucci, 71º, enfrenta o francês Stephane Robert, 88º e de 36 anos. No único jogo entre eles deu Bellucci no saibro de Gstaad, na Suíça, em 2015 por 6/3 6/2. Se ganhar o paulista pega o americano de 2,08m, John Isner, 23º, o qual já derrotou duas vezes em quatro jogos.



Thiago Monteiro, 82º e que debutou em Masters em Indian Wells perdendo apertado para Martin Klizan, pega o sérvio Viktor Troicki, 38º, pela primeira vez. Se vencer desafia o quinto do mundo, o canadense Milos Raonic.



