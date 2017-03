Após título em Indian Wells, Federer chega ao sexto lugar no ranking

Aproximação

O suíço Roger Federer, campeão do Masters 1000 de Indian Wells no domingo, ganhou quatro posições no ranking ATP após o título e agora aparece em sexto lugar na classificação mundial.

No domingo, Federer derrotou o compatriota Stan Wawrinka na final de Indian Wells por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Este foi o quinto título do suíço no Masters da Califórnia — o 90° na carreira.

Leia mais:

Elena Vesnina é campeã do Masters 1000 de Indian Wells

Sharapova deve ficar sem convite para disputar Roland Garros

O britânico Andy Murray permanece em primeiro lugar no ranking, seguido pelo sérvio Novak Djokovic, mas agora com uma vantagem de mais de 3 mil pontos.



Wawrinka permanece em terceiro lugar, seguido pelo japonês Kei Nishikori. Rafael Nadal caiu para a sétima posição.

Classificação da ATP em 20 de março:

1. Andy Murray (GBR) 12.005 pts

2. Novak Djokovic (SRV) 8.915

3. Stan Wawrinka (SUI) 5.705

4. Kei Nishikori (JAP) 4.730 (+1)

5. Milos Raonic (CAN) 4.480 (-1)

6. Roger Federer (SUI) 4.305 (+4)

7. Rafael Nadal (ESP) 4.145 (-1)

8. Dominic Thiem (AUT) 3.465 (+1)

9. Marin Cilic (CRO) 3.420 (-2)

10. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.310 (-2)

11. Gael Monfils (FRA) 3.190

12. David Goffin (BEL) 2.975

13. Grigor Dimitrov (BUL) 2.960

14. Tomas Berdych (TCH) 2.790

15. Lucas Pouille (FRA) 2.456

16. Nick Kyrgios (AUS) 2.425

17. Jack Sock (EUA) 2.375 (+1)

18. Roberto Bautista (ESP) 2.190 (-1)

19. Pablo Carreno Busta (ESP) 2.025 (+4)

20. Alexander Zverev (ALE) 1.850