Sharapova deve ficar sem convite para disputar Roland Garros

Sem chance

A Federação Francesa de Tênis (FFT) não cogita oferecer um convite para participar de Roland Garros (de 28 de maio a 11 de junho) a Maria Sharapova. No período de disputa do Grand Slam francês, a tenista russa já não estará mais suspensa por doping.

— É complicado. Preferimos que ela volta completamente reabilitada — explicou o presidente da FFT, Bernard Giudicelli.

Leia mais:

Sharapova tem convite confirmado para WTA de Roma

Sharapova recebe convite para torneio de Madri

Novak Djokovic elimina Del Potro e avança em Acapulco

Sem convite, a russa de 29 anos, cinco vezes campeã de Grand Slams — duas vezes no Aberto da Francês (2012 e 2014), não poderá disputar o torneio parisiense.

— A integridade é um de nossos maiores compromissos. Não podemos decidir, de um lado, aumentar a doação aos fundos dedicados ao combate do doping e, por outro lado, convidá-la — afirmou Giudicelli, que foi eleito para o cargo em 18 de fevereiro.

Atualmente, Sharapova não está ranqueada e só poderá voltar a competir em 26 de abril, em Stuttgart, após a publicação das 108 tenistas diretamente admitidas em Roland Garros.

Com isso, a russa precisaria passar pelo Qualifying do Grand Slam francês, programado para uma semana antes do torneio. Mas precisará somar pontos suficientes, ou seja, conquistar o título em Stuttgart.

Ex-número 1 do mundo, Sharapova não disputa uma partida profissional desde as quartas de final do Aberto da Austrália, quando foi eliminada pela americana Serena Williams, em janeiro de 2016. Após a partida, a tenista russa foi pega no exame antidoping por uso de uma substância proibida desde dezembro do ano anterior.

Suspensa por dois anos pela Federação Internacional de Tênis (ITF), a partir de 26 de janeiro de 2016, a punição foi reduzida para 15 meses pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

*AFP