Novak Djokovic elimina Del Potro e avança em Acapulco

Djokovic sofreu para eliminar o argentino no México

Djokovic sofreu para eliminar o argentino no México Foto: Alfredo Estrella / AFP / AFP

Em uma partida emocionante, definida em três sets, o sérvio Novak Djokovic, número 2 do ranking mundial da ATP, venceu o argentino Juan Martín del Potro na segunda roda do Aberto de Tênis do México, disputado em Acapulco.

Djokovic, primeiro cabeça de chave, virou a partida contra Del Potro, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4, em duas horas e 38 minutos.

Nas quartas de final, o sérvio enfrentará o australiano Nick Kyrgios.

Também na quarta-feira, o espanhol Rafael Nadal, cabeça de chave número 2 do torneio, derrotou o italiano Paolo Lorenzi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.