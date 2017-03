Federer leva virada de azarão russo e é eliminado em Dubai

Zebra no deserto

Número 116 do mundo, o russo Evgeny Donskoy foi o responsável por uma das maiores surpresas do ano nas quadras de tênis. Nesta quarta-feira, o tenista de 26 anos eliminou Roger Federer (10º colocado do ranking) nas oitavas de final do ATP 500 de Dubai, nos Emirabes Árabes Unidos.



Recordista de títulos de Grand Slams, com 18 conquistas, a lenda suíça de 35 anos chegou a vencer o primeiro set e ter três match points a favor na segunda parcial, mas acabou levando a virada do azarão de Moscou em dois tiebreaks seguidos. No final, 2 sets a 1 para Donskoy: 3/6, 7/6(7) e 7/6(5), depois de duas horas e dois minutos de jogo.

Foi a primeiro derrota na temporada do atual campeão do Aberto da Austrália e heptacampeão de Dubai — Federer não perdia no torneio árabe desde a semifinal de 2013, quando foi eliminado por Tomas Berdych (o suíço foi campeão no ATP 500 em 2014 e 2015 e não disputou o torneio no ano passado por lesão).

Donskoy comemora a maior vitória de sua carreira Foto: STRINGER / AFP

Donskoy, que conseguiu a primeira vitória contra um tenista top 10 na carreira, vai enfrentar o francês Lucas Pouille (15º do ranking) nas quartas.

