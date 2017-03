Brasileira vence em Miami e vai enfrentar Venus Williams

Tênis

A paulista Beatriz Haddad Maia, número 166 do mundo e primeira do país, avançou à segunda rodada do WTA Premiere de Miami, na Flórida, após a desistência da ucraniana Lesia Tsurenko, 41ª colocada.



A brasileira largou com quebra de saque, abriu 2/0, depois 3/1 e a adversária sentiu a coxa esquerda no movimento de saque, pediu atendimento médico, jogou mais um game e não suportou as dores, ficando apenas 27 minutos em quadra.



Essa é a primeira vitória de Bia em um jogo WTA Premiere e sua maior da carreira onde já tinha triunfos sobre top 100, mas nunca diante de uma top 50. Agora ela terá pela frente a poderosa Venus Williams, vice-campeã do Australian Open e dona de sete Grand Slams provavelmente na quinta-feira. Venus é a 12ª do mundo e dona de 49 títulos de WTA.



