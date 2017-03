Rogerinho perde para número 456º do mundo e fica fora da chave principal do Masters 1000 de Miami

Tênis

Na final do qualificatório para a chave principal do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, o paulistano número 2 do Brasil e 84º do mundo, Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, caiu diante do convidado da chave, Christian Harrison, 456º do mundo.

Leia mais:

Sem surpresas, Zwetsch convoca equipe brasileira para enfrentar o Equador na Copa Davis

Federer surpreso com evolução de sua recuperação

Bellucci e Monteiro conhecem rivais de estreia no Masters de Miami



Rogerinho que vinha de uma grande e dura vitória sob o ex-top 40 Lukas Rosol, batalhou por 1h26min e acabou eliminado da competição pelo placar de 7/5 e 6/2, tendo vencido 63% dos pontos jogados em seu primeiro serviço contra 69% de aproveitamento do norte-americano, que converteu quatro aces contra nenhum do brasileiro.



O paulistano ainda tem chances de disputar o Masters 1000 de Miami em sua chave principal, mas isso como lucky-loser, caso algum jogador da chave principal desista do torneio antes da primeira rodada.



*LANCEPRESS