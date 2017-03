Bento Vôlei enfrenta o lanterna da Superliga neste sábado

Na quadra

O Bento Vôlei/Isabela entra em quadra neste sábado, às 20h, para mais um jogo que pode ser considerado final de campeonato. Dessa vez, fora de casa, a equipe da Serra Gaúcha enfrenta o Caramuru Vôlei/Castro, buscando uma vitória que a deixa viva na luta por uma vaga nos play-offs da competição. Válida pela nona rodada do returno da Superliga 2016/2017, a partida ocorre no ginásio Padre José Pagnacco, na cidade de Castro.

O técnico do Bento Vôlei/Isabela, Paulão, destaca a importante do jogo contra o Caramuru Vôlei/Castro e a semana intensa de preparativos para o duelo, com treinos em meio ao Carnaval.

– Mesmo o Castro sendo o lanterna da Superliga a gente sabe das dificuldades que irá enfrentar. É um jogo muito importante pra gente, pois nos dá a garantia de continuar sonhando com a classificação. Tivemos uma semana cheia, com treinamentos muito bons e nossa motivação está muito grande para esse grande jogo – afirmou o treinador.

O Bento Vôlei/Isabela é o atual nono colocado na Superliga 2016/2017 com 18 pontos. O Caramuru Vôlei/Castro é o lanterna, com cinco pontos.

