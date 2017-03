Murray e Verdasco decidem o título do ATP 500 de Dubai

Tênis

Número 1 do mundo, Andy Murray enfrenta o espanhol Fernando Verdasco, 35º do ranking, na final

O britânico Andy Murray e o espanhol Fernando Verdasco vão se enfrentar na final do torneio de Dubai, neste sábado.



Número 1 do mundo, Murray superou o francês Lucas Pouille com facilidade nas semifinais, em 2 sets a 0, parciais 7/5 e 6/1. Já Verdasco (35º do raning) eliminou o holandês Robin Haase por 7/6 (5), 5/7 e 6/1.

Os dois tenistas tentam conquistar o título do torneio pela primeira vez. O ATP 500 de Dubai é disputado em quadra rápida e distribui US$ 2.858.230 em prêmios.

