Brasileirão feminino começa neste sábado: conheça 10 curiosidades dos times da competição

Começa neste final de semana o Brasileirão feminino. O Grêmio, único representante gaúcho na competição, estreia neste domingo, diante do Vitória-PE, às 15h. O jogo está marcado para o CT Hélio Dourado, onde a base do Grêmio realiza seus treinos, e é aberto ao público.

Os seis primeiros clubes da série A em 2016 receberam o convite para participar desta edição do Brasileirão feminino. Com as desistências, a oportunidade chegou até o Vitória, o 13º colocado na competição do ano passado. A CBF chamou ainda o Flamengo, atual campeão brasileiro na categoria, e o vencedor da Copa do Brasil, vaga que ficou com o Corinthians. Para completar os 16 times participantes, foram chamadas as oito primeiras equipes do ranking do futebol feminino. São eles: Audax-SP, Corinthians, Ferroviária-SP, Flamengo, Foz Cataratas-PR, Grêmio, Iranduba-AM, Kindermann-SC, Ponte Preta, Rio Preto, Santos, Sport-PE, São Francisco-BA, São José-SP, Vitória-BA e Vitória-PE.

2. Seleção Gaúcha é Grêmio

De forma emergencial, o Grêmio fez parceria com a Associação Gaúcha de Futebol Feminino e Federação Gaúcha de Futebol para que a Seleção Gaúcha vestisse a tricolor na competição até que o clube conseguisse tirar o projeto da base para a categoria.

3. Mulherada no BID

Renata Armiliato foi a primeira mulher a ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) pelo Grêmio. Goleira de 32 anos, a atleta é formada em Arquitetura e Urbanismo, mora em Caxias do Sul e teve passagens, quando ainda jogava futsal, por Espanha e Portugal.

4. Elas levantam troféu no Iranduba

Time da Região Metropolitana de Manaus de mesmo nome, o Iranduba comemora seis anos de história repleta de taças. E vem da mulherada o maior número de taças e títulos conquistados pelo clube. Se no masculino tem apenas o título de campeão amazonense da Série B em 2011, no feminino são seis conquistas no Amazonense.

5. Meninas levaram 34 mil à Arena Amazônia

O torcedor amazonense abraçou as talentosas jogadoras do Iranduba. Em 2016, o time levou 34.189 expectadores à Arena da Amazônia em apenas três jogos do Iranduba: contra o Adeco-SP e Vasco, pelos Juniores, e Corinthians, pelo Brasileirão da categoria. Nas 96 partidas válidas pelo Campeonato Amazonense de 2015, apenas 33.323 pessoas foram aos estádios.

6. Santos e as Meninas da Vila

Santos foi o primeiro time "de camisa", com tradição no futebol brasileiro, a apostar no futebol feminino com convicção. Fundou as Meninas da Vila e, idealizado pelo atual presidente, Modesto Roma, há um investimento de pouco mais de R$ 2 milhões ao ano para manter vivo o projeto. Além do mais, são as únicas atletas do Brasil que têm carteira assinada.

7. Técnico assassinado e suspensão de atividades

A Associação Esportiva Kindermann, tradicional no futebol feminino, decidiu retomar as atividades neste 2017. Ao fim de 2015, o clube passou por uma tragédia que levou o presidente Richard Kindermann Ferrreira, na época, a encerrar os trabalhos. À frente da equipe, o técnico da equipe de Caçador, no Oeste de Santa Catarina, o treinador Josué Henrique Kaercher foi assassinado por Carlos Corrêa, ex-técnico do Pantera Negra, equipe de futsal da mesma cidade, e preso em flagrante.

Jorge Barcellos, ex-técnico da seleção brasileira, será o treinador do tradicional Kindermann.

8. Os Audax: mesmo nome, mas com diferenças

Quem olhar com atenção na tabela dos confrontos no Brasileirão feminino verá duas equipes do Audax. Não é erro, não. O clube de Osasco renovou sua parceria com o Corinthians, que já tinha reservada uma vaga no torneio por conta do seu desempenho no Brasileirão masculino. Ainda assim, a CBF definiu que o Audax tinha direito a um lugar entre os 16 clubes por ter conquistado no ano passado. Uma vai se chamar Audax/Unip, enquanto a outra será o Corinthians/Audax.

9. Parece o Atlético Nacional, mas é o Rio Preto

Se olhar de relance, é possível que você diga que o escudo do Rio Preto é o Atlético Nacional, da Colômbia. As cores são as mesmas, verde e branca, e o estilo da letra é bem semelhante. Mas não tem qualquer relação. Tem Atlético na história do clube de São José do Rio Preto, mas trata-se do Atlético Imperial, da cidade de Taquaritinga, time que fez a primeira exibição com o rio Preto no ano de 1919.

10. Foz Cataratas levará escudo do Coritiba

É Foz Cataratas, mas também é Coritiba. Um dos 16 clubes do Brasileirão, a equipe de Foz do Iguaçu, fez parceria com o Coritiba. A ideia é que o Foz entre em campo com o escudo do time de um lado da camisa e, no outro, o da equipe de Curitiba.

