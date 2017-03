Inter apresenta parte do grupo principal de futebol feminino 

Novidade

Elas vestiam calça jeans e tênis. Nada de calção ou chuteiras. Mas bastou formar uma rodinha e a bola rolar que estava sacramentado: o futebol feminino voltou ao Beira-Rio. De forma oficial, 15 jogadoras foram apresentadas para o time principal no Dia Internacional da Mulher. O evento no Museu do clube contou com a participação do vice-presidente de Relacionamento Social, Norberto Norberto Jacques Guimarães,

O resto do grupo será definido em uma nova etapa da peneira realizada na semana passada, que reuniu 704 atletas, agora, busca enxugar as 62 pré-selecionadas. O número previsto para fechar a delegação colorada feminina será de 25 jogadoras.

- É o que eu sei fazer há 30 anos. Vamos fazer equipes de seis, sete anos, na escolinha. Até chegar nas seleções sub-15 e sub-17, que disputarão o Gauchão ainda este ano - comemorou a gerente de futebol e ex-atleta do clube e seleção brasileira.

O time, treinado pela ex-jogadora Tatiele Silveira, reunirá meninas de idades distintas, desde a Gabriela Becker, de 17 anos, até a zagueira Carolyne Capistrano, de 29 anos, conhecida no futebol por Carol Sangue. O sorriso e a gana de dar mais um motivo para o torcedor colorado se orgulhar do clube do coração entrega a explicação do apelido:

- Vem de sangue bom, por eu estar sempre rindo- explica, para emendar: - Vamos ter raça, vamos ter vontade e vamos dar muito amor. Amistoso pra gente é como se fosse final - promete a estudante de Educação Física e professora em uma escolinha de futebol.

A próxima etapa das jogadoras que foram selecionadas na avaliação em Alvorada acontece neste sábado, na ESEFID/Ufrgs, às 14h.