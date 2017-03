Bruno Soares conquista título de duplas em Acapulco

Vitória no México

Soares e Murray comemoram o quarto título da parceria iniciada no início de 2016

Melhor dupla da última temporada, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray conquistaram o título do ATP 500 de Acapulco, no México.

Na decisão, disputada na noite deste sábado, eles superaram a parceria formada pelo americano John Isner e pelo espanhol Feliciano López por duplo 6/3.

Foi o primeiro troféu da dupla no ano e o quarto da parceria, iniciada no ínicio de 2016.

Atual 8º do ranking individual de duplas, o tenista mineiro de 35 anos conquistou o 24º título de sua carreira em sua 47ª final.

Na corrida de duplas (que contabiliza apenas os resultados de uma mesma parceria), Soares e Murray vão saltar do 13º para o 4º lugar no ranking da ATP, com 920 pontos.

Os dois próximos desafios da duplas serão dois torneios Masters 1000, em Indian Wells (de 9 a 19 de março) e Miami (22 de março a 2 de abril).

