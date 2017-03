Querrey surpreende e derrota Nadal na decisão em Acapulco

Chapéu no favorito

Em uma chave com cinco tenistas top 10 em Acapulco, foi o 40º colocado do ranking mundial que levou a melhor no torneio mexicano da série ATP 500, disputado em quadra rápida.

No início da madrugada deste domingo (horário do Brasil), o americano Sam Querrey surpreendeu ao derrotar na decisão o espanhol Rafael Nadal (6º do mundo) por 6/3 e 7/6(3), em uma hora e 34 minutos de partida.

Foi a primeira vitória do tenista de 29 anos sobre o Nadal. O americano teve uma chave difícil em Acapulco — na campanha do título, além do espanhol, Querrey derrotou o belga David Goffin (11º do ranking), o austríaco Dominic Thiem (9º) e o australiano Nick Kyrgios (17º), que havia eliminado o sérvio Novak Djokovic, vice-líder do ranking mundial, nas quartas de final.



No ano passado, em Wimbledon, Querrey já havia se tornado uma das grandes surpresas do Grand Slam britânico ao eliminar justamente Djokovic, então líder da lista da ATP.

Além dos 500 pontos pelo título, o americano ganhou prêmio de US$ 321,2 mil.

