Budapeste confirma retirada de candidatura aos Jogos Olímpicos de 2024

Fora

Budapeste confirmou nesta quarta-feira de maneira oficial, com uma votação no conselho municipal, a retirada da candidatura para organizar os Jogos Olímpicos de 2024. Com 22 votos a favor e seis contrários, a capital da Hungria aprovou uma decisão adotada após uma petição criada pelos críticos da candidatura.

A retirada havia sido anunciada na semana passada pelo prefeito de Budapeste, Istvan Tarlos, após uma reunião com o primeiro-ministro conservador Viktor Orban, que apoiava a candidatura húngara.



Leia mais:

Djokovic e Nadal vencem na estreia em Acapulco



A aspiração do país recebeu um golpe fatal em meados de janeiro, quando um movimento de jovens contrários à possibilidade de organizar as Olimpíadas, chamado Momentum, recolheu assinaturas para obrigar as autoridades a consultar a população sobre se desejava ou não recebe o evento.

Em apenas um mês, os organizadores reuniram mais de 266.000 assinaturas a favor de uma consulta.

A saída de Budapeste deixa a disputa apenas entre Paris e Los Angeles, a menos de sete meses da escolha da sede dos Jogos de 2024.



* AFP