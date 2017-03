Cerro Porteño e Caracas empatam no Defensores Del Chaco

Copa Sul-Americana

Em Assunção, o Cerro Porteño não conseguiu valer o fator casa e ficou no empate contra o Caracas por 1 a 1. Agora, o time paraguaio precisa vencer na Venezuela para avançar. Já o time do futebol Vinotinto passa de fase com um simples empate sem gols.

Como já era esperado, o Cerro Porteño partiu para cima desde o início e buscava o primeiro gol para furar a retranca venezuelana. A primeira chance do time paraguaio veio após jogada de linha de fundo, que sobrou para Rojas fuzilar e o goleiro Fariñez defender.



Aos 18 minutos mais uma chance para o time paraguaio. Dessa vez, Óscar Ruiz aproveitou a bobeira da zaga, mas na linha da pequena área chutou nas arquibancadas do Defensores Del Chaco.

O gol do Cerro só saiu aos 22 minutos. O experiente atacante Nelson Haedo Valdez se posicionou bem e recebeu um cruzamento na medida para cabecear e abrir o marcador.

Explorando as bolas aéreas, o Cerro Porteño ainda chegou a mandar uma bola na trave do goleiro Fariñez. Nos minutos finais, o Caracas segurou a pressão e o jogo encerrou 1 a 0.

No segundo tempo o panorama do jogo continuou o mesmo. Melhor em campo, o Cerro Porteño pressionava e buscava ampliar a vantagem para ter mais folga no duelo da volta.

Nos contra-ataques, o Caracas assustava pouco, mas aos 21 minutos chegou ao empate após penalidade máxima de Álvaro Pereira. Na cobrança, Edder Farías bateu no canto direito e correu para o abraço.

O empate desanimou o Cerro, que não conseguia mais infiltrar na defesa venezuela. O Caracas jogava com o relógio ao seu lado e administrava inteligentemente o resultado.

No fim, a torcida paraguaia lamentou muito o resultado e a venezuelana que compareceu em peso nas arquibancadas do Defensores Del Chaco vibraram muito com o empate.

*Lancepress!