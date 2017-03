Chelsea vence West Ham e volta a abrir 10 pontos no Inglês

2 a 0

O Chelsea segue de vento em popa no Campeonato Inglês. Os azuis foram até o Estádio Olímpico de Londres para o clássico contra o West Ham, nesta segunda-feira, no fechamento da 27ª rodada, e venceram por 2 a 1, com gols de Eden Hazard e Diego Costa. Lanzini descontou. Com esse resultado, os comandados de Antonio Conte abriram 10 pontos na liderança da Premier League, com 66 pontos – O Tottenhm, segundo, tem 56, e o Manchester City, terceiro, tem 55 e um jogo a menos. O West Ham está em 11º, com 33 pontos.

Na primeira etapa, o time da casa começou melhor, dominando a posse de bola e controlando a partida. Os visitantes, por outro lado, erraram muitos passes e tiveram dificuldades para criar boas jogadas. No entanto, o líder do campeonato mostrou porque está nessa posição com boa folga. A marca de Conte apareceu aos 25min: em velocidade, Kanté roubou a bola na defesa e armou a jogada com Hazard, que passou para Pedro. O espanhol devolveu para o belga, que só precisou completar para o fundo da rede.

A partir dai, o comportamento do West Ham mudou, e o Chelsea melhorou dentro de campo. O time levou mais perigo e equilibrou as ações ofensivas da partida com a vantagem no placar.

Mal começou o segundo tempo e o Chelsea ficou mais confortável no jogo. Aos 4min, após cobrança de escanteio de Fàbregas, Carroll e Fonte subiram na bola, mas deixaram ela passar. Diego Costa apareceu e marcou o gol de joelho. A partir daí, o time de Stamford Bridge só precisou controlar o jogo, com sua defesa sólida e o meio povoado para segurar qualquer investida dos adversários.

A estratégia só falhou aos 46min, quando Fàbregas perdeu a bola no meio, Ayew carregou e passou para Lanzini, que descontou para os donos da casa. Mas foi tarde. O próximo desafio do Chelsea será o duelo contra o Manchester United, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. As equipes se enfrentam em Stamford Bridge, dia 13, às 16h45min (de Brasília). Já o West Ham joga pelo Campeonato Inglês contra o Bournemouth, no dia 11, às 12h.

