Com lesão muscular, Zabaleta é cortado da seleção argentina

Nesta segunda-feira, o lateral-direito Pablo Zabaleta, do Manchester City, foi cortado da seleção argentina devido a uma lesão muscular. Com isso, ele não poderá atuar nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, nas partidas contra Chile e Bolívia.



Segundo informações da Associação do Futebol Argentino (AFA), o jogador tem uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. Gabriel Mercado, do Sevilla, foi chamado em seu lugar.

Já o atacante Paulo Dybala segue sendo dúvida. O jogador da Juventus será avaliado pelos médicos da Argentina após sentir um problema muscular na coxa esquerda na vitória da Velha Senhora sobre a Sampdoria por 1 a 0, neste domingo.



Nas Eliminatórias, a Argentina está apenas em quinto lugar, indo para a repescagem. Na próxima quinta-feira, a equipe vai reencontrar o Chile, para quem perdeu as duas últimas edições da Copa América. Na terça-feira na semana que vem, a 'Albiceleste' encara a Bolívia em La Paz.



