Com show de Sánchez, Chile vence a Venezuela e ultrapassa a Argentina

Em noite inspirada de Aléxis Sánchez, o Chile bateu a Venezuela por 3 a 1 e assumiu a 4ª colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas. Com o resultado, os chilenos deixaram a Argentina na zona da repescagem para a Copa. O atacante do Arsenal participou dos três tentos chilenos e ainda perdeu um pênalti na segunda etapa.

Um começo avassalador. Após uma pressão inicial muito forte, o Chile já vencia a Venezuela por 2 a 0 logo aos 6 minutos de jogo. O primeiro veio em bela cobrança de Alexis Sánchez. O segundo, o craque do Arsenal fez jogada individual e deixou Aránguiz na cara do gol, que tocou para Paredes empurrar a bola no fundo da rede.

Acuada com o ritmo do Chile, a Venezuela pouco fazia e assistia Alexis Sánchez deitar e rolar no campo ofensivo. O camisa 7 tinha muito espaço na intermediária e deixava seus companheiros em boas condições para finalizar.

Aos 22 o terceiro chileno. Novamente Alexis Sánchez fez boa jogada individual, achou Isla na direita e se apresentou para receber o cruzamento. O atacante ajeitou de cabeça para Esteban Paredes e o camisa 9 só teve o trabalho de cabecear e comemorar, 3 a 0.

Sem forçar muito, a La Roja continuava em cima da Venezuela e com o passar do tempo criava mais chances para ampliar o placar.

A etapa final continuou com o mesmo panorama da inicial. O Chile permaneceu em cima e Arturo Vidal perdeu três chances inacreditáveis em sequencia antes dos 10 minutos.

Aos 17 a Venezuela conseguiu descontar. Otero cobrou falta na intermediária e Rondón subiu de cabeça sozinho para vencer Claudio Bravo.

O gol animou a Vinotinto que quase chegou ao segundo gol em bela jogada trabalhada no campo de ataque. Após passe de Rondón, Peñaranda deixou Rincón livre na entrada da grande área para fuzilar. O volante encheu o pé e carimbou o travessão, a bola pareceu ter pingado dentro do gol, mas o juiz não validou o tento.

Susto tomado, o Chile resolveu assumir o controle do jogo e teve um pênalti a seu favor. Na cobrança, Fariñez defendeu o chute de Alexis Sánchez.

Nos minutos finais a equipe comandada por Juan Antonio Pizzi apenas administrou o resultado e controlou um possível ímpeto final da Vinotinto.

