Como está a situação das Eliminatórias em cada continente

A Seleção Brasileira se tornou a primeira a conseguir vaga pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A Rússia, como país-sede, já havia garantido sua participação no Mundial. As outras 30 vagas estão em disputa pelo mundo. Confira como está a situação em cada continente.

América do Sul (Conmebol)

Rodadas a disputar: 4

Vagas: 4,5

Formato: pontos corridos. Os quatro primeiros vão para o Mundial, e o quinto vai para a repescagem contra o campeão da Oceania.

O Brasil (33 pontos) já se classificou matematicamente para a Copa do Mundo. Por enquanto, Colômbia (24), Uruguai (23) e Chile (23) completam a zona de classificação, enquanto a Argentina (22) está na zona de repescagem. Peru (18) e Paraguai (18) ainda sonham com a vaga, mas Bolívia (10) e Venezuela (6) estão eliminados.

África (CAF)

Rodadas a disputar: 4

Vagas: 5

Formato: cinco grupos de quatro seleções. O campeão de cada grupo se classifica.

A fase final teve apenas duas das seis rodadas. No Grupo A, República Democrática do Congo e Tunísia disputam a vaga, com seis pontos cada, enquanto Guiné e Líbia ainda não pontuaram.

No Grupo B, a Nigéria já abriu vantagem, com seis pontos. Camarões (2), Zâmbia (1) e Argélia (1) estão em situação complicada.

No Grupo C, há um equilíbrio maior. A Costa do Marfim (4) lidera, mas é seguida de perto por Gabão (2), Marrocos (2) e Mali (1).

O Grupo D também está disputado. Burkina Faso (4), África do Sul (4) e Senegal (3) estão na briga, enquanto Cabo Verde ainda não pontuou.

No Grupo E, Egito (6) e Uganda (4) estão na briga, enquanto Gana (1) e Congo (0) precisarão de recuperação nas rodadas finais.

Ásia (AFC)

Rodadas a disputar: 3 + repescagem interna

Vagas: 4,5

Formato: as 12 seleções na fase final foram divididas em dois grupos de seis. Os dois melhores de cada chave se classificam para a Copa, enquanto os terceiros colocados fazem um playoff para determinar quem vai para a repescagem contra o quarto colocado da Concacaf.

No Grupo A, o Irã lidera com 17 pontos e está muito perto da classificação. Coreia do Sul (13) e Uzbequistão (12) disputam quem ficará com a segunda vaga da chave e quem irá para a repescagem. A Síria (8) ainda tem pequenas chances, enquanto China (5) e Catar (4) estão virtualmente eliminados.

No Grupo B, Japão (16) e Arábia Saudita (16) estão perto da vaga, mas a Austrália (13) ainda é uma ameaça. Os Emirados Árabes (9) sonham com a vaga, pelo menos na repescagem, enquanto Iraque (4) e Tailândia (1) estão fora.

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

Rodadas a disputar: 6

Vagas: 3,5

Formato: seis seleções disputam o hexagonal final em pontos corridos. Os três primeiros se classificam diretamente para a Copa, enquanto o quarto colocado enfrenta o quinto da Ásia na repescagem intercontinental.

O México lidera o hexagonal final com 10 pontos. Costa Rica (7) e Panamá (5) completam a zona de classificação direta. Os Estados Unidos (4) estão na zona da repescagem, empatados em pontos com Honduras. Trinidad e Tobago (3) está na lanterna.

Oceania (OFC)

Rodadas a disputar: 2 + finais

Vagas: 0,5

Formato: Na fase atual, seis seleções foram divididas em dois grupos de três. O campeão de cada chave vai para a final da OFC. O campeão ganha o direito de disputar a repescagem contra o quinto colocado da América do Sul.

No Grupo A, a Nova Zelândia encerrou sua participação na etapa, tem 10 pontos e já se garantiu na final. Nova Caledônia (1) e Fiji (0) ainda fazem dois confrontos diretos, mas não têm chances de classificação.

No Grupo B, o Taiti já fez seus quatro jogos e somou seis pontos. Papua Nova-Guiné (3) e Ilhas Salomão (3) fazem dois confrontos diretos. Se cada um vencer um, há empate triplo e a decisão será no saldo de gols. Em caso de dois empates, o Taiti avança. Se houver um vencedor dos dois jogos, este fica com a vaga para enfrentar a Nova Zelândia.

Europa (Uefa)

Rodadas a disputar: 5

Vagas: 13

Formato: as 54 seleções são divididas em nove grupos de seis. O primeiro colocado de cada grupo vai para a Copa do Mundo. Os oito melhores segundos colocados disputam repescagens internas em eliminatórias. Os quatro vencedores também vão para o Mundial.

Neste momento, os líderes dos grupos são França, Suíça, Alemanha, Sérvia, Polônia, Inglaterra, Espanha, Bélgica e Croácia.

Iriam para a repescagem Suécia, Portugal, Irlanda do Norte, Irlanda, Eslováquia, Itália, Grécia e Islândia. Montenegro é o pior segundo colocado e, hoje, estaria fora da Copa.

