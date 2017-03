Como estão os principais campeonatos estaduais pelo Brasil

Balanço

Palmeiras terminou a primeira fase do Paulistão com a melhor campanha

O mata-mata do Gauchão começa neste final de semana, e os outros campeonatos estaduais pelo Brasil também se aproximam de suas fases decisivas. Confira um balanços dos principais torneios.

Paulista

O Campeonato Paulista chegou ao fim de sua primeira fase — em que os times jogavam contra os adversários dos outros grupos. Por isso, nas quartas, os times enfrentam o adversário que passou na mesma chave. O Palmeiras teve a melhor campanha, seguido de perto pelo Corinthians. Piores campanhas gerais, Audax e São Bernardo foram rebaixados.

Quartas de final (2 e 9 de abril)

Corinthians x Botafogo-SP

São Paulo x Linense

Palmeiras x Novorizontino

Santos x Ponte Preta

Carioca

O Flamengo ganhou a Taça Guanabara e, com isso, já está nas semifinais. Mas o Fluminense tem uma boa campanha e também está encaminhado.

O campeonato está no meio da quinta rodada da Taça Rio, o segundo turno. Neste momento, Flamengo, Nova Iguaçu, Fluminense e Volta Redonda iriam para a semifinal do turno.

Na zona de classificação às semifinais gerais, estão Flamengo, Fluminense, Nova Iguaço e Vasco.

Mineiro

Em Minas Gerais, restam ainda duas rodadas para o fim da fase de classificação. Dos 12 times, quatro passam para as semifinais — Atlético-MG e Cruzeiro já estão matematicamente classificados. América-MG e Tombense completam o G-4, mas Uberlândia e URT ainda estão na briga. Tricordiano e América-TO estão na zona de rebaixamento.

Catarinense

O Avaí ganhou o primeiro turno e está garantido na final do campeonato. No segundo turno, Avaí x Joinville fazem nesta quinta-feira o último jogo da quinta rodada (são nove). Por enquanto, a Chapecoense lidera o returno, com 13 pontos, seguido pelo JEC, com 10.

Paranaense

O Campeonato Paranaense chegou ao fim de sua fase de classificação nesta quarta-feira. O regulamento é idêntico ao do Gauchão. Paraná, Coritiba, Cianorte, J. Malucelli, Londrina, Prudentópolis, Cascavel e Atlético-PR ficaram com as vagas. Toledo e PSTC foram rebaixados.

Quartas de final

Paraná x Atlético-PR (2 e 8 de abril)

J. Malucelli x Londrina (1 e 8 de abril)

Coritiba x Cascavel (1 e 9 de abril)

Cianorte x Prudentópolis (2 e 9 de abril)

Baiano

No Baiano, ainda restam duas rodadas para o fim da primeira fase. Cada time folga em uma das rodadas e, por isso, Juazeirense e Galícia têm apenas mais um jogo a fazer.

Vitória, Fluminense de Feira e Bahia já estão garantidos nas semifinais. O Jacuipense completa a zona de classificação atual, mas Vitória da Conquista e Bahia de Feira ainda disputam a vaga.

O Galícia já está rebaixado. O Flamengo de Guanambi também está no Z-2, mas Juazeirense, Jacobina e Atlântico também correm risco.

Pernambucano

No hexagonal do título, que dá quatro vagas às semifinais, restam duas rodadas, mas os classificados já estão definidos: Salgueiro (já garantido em primeiro lugar), Santa Cruz, Sport e Náutico. Belo Jardim e Central estão eliminados. O hexagonal da permanência já acabou, com Serra Talhada e Atlético-PR rebaixados.

Goiano

No Campeonato Goiano, restam duas rodadas para o fim da fase de classificação. Os times foram divididos em dois grupos. Vão para a semifinal o campeão de cada grupo e os outros dois melhores classificados, independentemente do grupo.

Goiás e Vila Nova já estão classificados, mas ainda disputam a liderança do Grupo A. O Aparecidense lidera o Grupo B e também já está classificado. A quarta vaga está em disputa, mas o Atlético-GO é o favorito — Iporá, Itumbiara, Goianésia e Anápolis ainda têm chances. Rio Verde e Crac estão na zona de rebaixamento.

